900 toeristen op de vlucht voor bosbranden Sicilië

Het is met temperaturen van 35 tot 37 graden erg warm en de laatste dagen worden op veel plaatsen op het eiland branden gemeld. Brandweer en andere hulpdiensten zijn in tien jaar tijd niet zo vaak vanwege brand te hulp geroepen als nu. Italiaanse media berichtten dat 'Sicilië in brand staat' met brandhaarden op 125 verschillende plaatsen.



Nederlander Martijn woont samen met zijn Laura op het Italiaanse eiland, op een uurtje afstand van San Vito lo Campo. Ze zijn eigenaar van een aantal vakantiehuizen en appartementen op Sicilië. ,,Ik had juist het idee dat het wel wat minder werd met de bosbranden'', vertelt Martijn. ,,We hebben gisteravond nog enkele branden gezien, maar dat was op grote afstand van hier.''



De Nederlanders bezitten geen huizen in de potentiële gevaarlijke gebieden. ,,We hebben daarom in de 12,5 jaar dat we hier zitten nooit problemen gehad'', legt hij uit. Sicilië staat bekend om zijn vele bosbranden. Elk jaar vliegt er wel een deel van het eiland in de fik. ,,Dat is vooral in de tijd van de sirocco, een warme wind die vanuit de Sahara over Italië waait. Vorig jaar was er bijvoorbeeld in Cefalu een enorme brand. Als je hier langer woont, kijk je niet meer op van de bosbranden.''