Aan deze huiveringwekkende terreuraanslag is Düsseldorf ontsnapt

UPDATE 87.000 verdachten keken seksvideo's op 'verborgen' kin­der­porn­o­net­werk

13:17 De Duitse justitie heeft in de afgelopen vijf weken een groot forum voor kinderporno ontmanteld op het dark web, het verborgen deel van het internet. De site had 87.000 leden over de hele wereld. Het is niet bekend of onder de verdachten ook Nederlanders zijn.