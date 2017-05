'Aanhoudingen bij antiterreuractie in Leipzig'

Om 5.00 uur vanochtend deden politie-eenheden invallen op meerdere plekken in de stad, meldt het Duitse Tag24 . Ook gisteren deed een speciaal politieteam invallen in de wijk Leutzsch ten noordwesten van het centrum. De politie komt later vandaag met een verklaring.

De antiterrorismeoperatie is onderdeel van een grotere actie tegen IS-aanhangers. Zo zijn er vandaag ook huiszoekingen gedaan in Beieren en Berlijn. Afgelopen week is er in Wachau aan de rand van Leipzig een verdachte gearresteerd die lid zou zijn van IS.