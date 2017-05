'Aanslag bij concert van Ariana Grande heeft veel effect'

Daan Weggemans is terreurdeskundige aan het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit van Leiden. ,,De werkwijze past natuurlijk heel erg bij een terroristische aanslag. Een plek waar veel mensen bij elkaar komen, een poptempel of een concertzaal. Als je het toepast op copycat-gedrag, dan hebben we Bataclan gezien, Bali en Orlando. Dat past allemaal bij wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Aanslagen van deze omvang hebben we gezien uit islamistische hoek, maar voor nu durf ik daar geen harde uitspraken over te doen. Er zijn namelijk ook genoeg uitzonderingen op, denk bijvoorbeeld aan Breivik.''



Weggemans stelt dat het gebruik van een bom wijst op voorbereiding. ,,Je kunt in een opwelling wel met een auto op mensen inrijden en in relatief korte tijd aan vuurwapens komen, maar het maken van een bom vergt planning. De vraag is natuurlijk waar precies de aanslag is geweest. Op welke plek. Het kopen van een kaartje bijvoorbeeld voor het concert vergt natuurlijk ook planning.''