Aanslag Dortmund: mogelijk islamitische achtergrond

De onderzoekers van de aanslag op de spelersbus in Dortmund kijken naar een 'islamistische achtergrond'. Aanleiding is de tekst in de brief die na het incident werd gevonden. Ook een actie van voetbalfans sluit de politie nog niet uit.

Daarin wordt verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. De brief van een kantje is in het Duits geschreven. Diverse Duitse media melden dat de brief begint met de tekst 'in naam van Allah, de genadige, de barmhartige'.

Kalifaat

Er zou verder worden gewezen op de Duitse vliegtuigen die meedoen om 'moslims in het kalifaat te vermoorden'. Sporters en andere prominenten 'in Duitsland en andere kruisvaarderslanden' staan per direct op de 'dodenlijst van IS', zou verder te lezen zijn in de brief.

De veiligheidsdienst wijst er volgens Duitse media op dat een islamistische achtergrond zeker nog niet vaststaat. De gevonden brief heeft geen symbolen van IS. De onderzoekers houden ook rekening met voetbalfans of afpersers als dader (s).De politie in Dortmund weet nog niet wie precies achter de aanslag zit .

Tweede 'brief'

In het onderzoek naar de aanslag op de spelersbus in Dortmund bekijken de onderzoekers een tweede schrijven dat met het incident te maken kan hebben. Het gaat om een tekst met anti-fascistische kenmerken die dinsdagavond via internet werd verspreid.

Daarin wordt verklaard dat de spelersbus met zelfgemaakte explosieven is aangevallen 'als symbool voor de politiek van de BVB'. Voetbalclub BVB Dortmund zou niet genoeg doen tegen racisten, nazi's en rechtse populisten.