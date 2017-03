'Aanslag Duitse kerstmarkt had voorkomen kunnen worden'

De veiligheidsdiensten zouden Amri bovendien verkeerd hebben ingeschat en daarom informatie over hem niet breed genoeg hebben gedeeld. Opmerkelijk, want de man werd al in februari vorig jaar als 'islamitisch gevaar' bestempeld. Toch kon hij tot aan de aanslag onderduiken en van de radar verdwijnen.



Eerder werd al bekend dat de politie van Noordrijn-Westfalen het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde dat Anis Amri een aanslag zou kunnen plannen. In de interne brief die Bild in handen heeft staat letterlijk: ,,Met de informatie en bekentenissen die we nu hebben valt te voorspellen dat met Amri een terroristische gevaar dreigt in de vorm van een zelfmoordaanslag." In de brief werd voorgesteld om Amri te deporteren.