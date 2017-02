Aanslag in Zweden? 'Wat heeft Trump gerookt?'

Trump sprak in zijn speech over nationale veiligheid. Hij zei dat het land sterke grenzen nodig heeft. Als illustratie van hoe het niet moet, noemde hij Zweden. ,,Kijk wat er gisterenavond gebeurde in Zweden. Zweden! Wie kan dat geloven? Ze lieten grote hoeveelheden (migranten) binnen. Ze ondervinden problemen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden", zei Trump, die ook verwees naar Brussel, Nice en Parijs.



Al snel bemoeiden media en Twitter-gebruikers zich met de kwestie, omdat er in Zweden helemaal geen aanslag is gepleegd op vrijdagavond. De krant Aftonbladet hielp hem een handje door een Engelse pagina op zijn website te zetten met het 'belangrijkste nieuws' in het land: onder meer de stemproblemen van de 87-jarige zanger Ove Thörnquist.



Het is onduidelijk waarover Trump het dan wel had. De voormalige premier (tussen 1991 en 1994) en buitenlandminister van Zweden, Carl Bildt, was niet de enige die er iets (humoristisch) over te zeggen had. Onder de hashtag #LastNightInSweden verscheen grap na grap op Twitter.



Nieuwssite The Huffington Post heeft een mogelijke verklaring. Vrijdagavond was er op de conservatieve Amerikaanse zender Fox News in het programma Tucker Carlson Tonight een item over de criminaliteitsstatistieken na de migratiegolf in Zweden. Wellicht had president Trump daarnaar gekeken.