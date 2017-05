De Britse premier Theresa May leek met haar Conservatieve partij af te stevenen op een verpletterende verkiezingsoverwinning. Maar na de aanslagen in Manchester is de ruime voorsprong van de Conservatieven in de peilingen vedampt.

Het verschil met de Labour-partij is nu 10 procent, aldus de laatste peiling van Opinium/Observer. Dat was enkele weken terug nog meer dan 20 procent.

De daling bezorgt de Conservatieven flink wat kopzorgen. May kondigde in april juist nieuwe verkiezingen aan om een groot mandaat te krijgen voor de onderhandelingen over de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Maar de sociaaldemocraten van Jeremy Corbyn kruipen gestaag uit het dal. Volgens Opinium/Observer behalen de conservatieven 45 procent en Labour 35 procent. De liberaal-democraten halen ongeveer 7 procent, de rol van het eurosceptische UKIP lijkt met 5 procent uitgespeeld.

Dementiebelasting

May vergaloppeerde zich met plannen om de Britten zelf meer voor hun ziektekosten te laten betalen. De oppositie sprak al snel van een 'dementiebelasting'. May trok haar voorstel weer in maar bleef vaag over wat ze dan wel wil met de gezondheidszorg.

Na de aanslag in Manchester van vorige week, zetten alle partijen hun verkiezingscampagnes stop, maar zijn inmiddels hervat. Corbyn veegt de vloer aan met de manier waarop May het terrorisme aanpakt. De Labour-leider vindt dat er meer geld moet naar de politie en dat de Britse militaire acties in het buitenland het terrorisme juist heeft aangewakkerd.

Quote Corbyn is voor de baan van premier niet geschikt Premier Theresa May

Niet geschikt

May verwijt Corbyn nu dat hij de aanslag in Manchester misbruikt voor campagnedoeleinden. ,,Er kan nooit een excuus bestaan voor terrorisme. De keuze bij de aanstaande verkiezingen wordt duidelijk: Corbyn is voor de baan van premier niet geschikt,'' aldus May.

De achterstand van de Conservatieven in de peilingen maken ook de financiële markten nerveus. Handelaren betwijfelen of een soepel vertrek uit de Europese Unie kan slagen. De pond sterling zakte met 1,9 procent, mede door teruglopende consumentenuitgaven en dalende industriële productie.