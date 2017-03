Aanslag op markt in Pakistan eist zeker 22 levens

Deodorant kostte Paige (12) haar leven

9:55 Een Brits meisje van 12 jaar dat afgelopen zomer op vakantie levenloos werd gevonden in de caravan van haar ouders, is om het leven gekomen doordat ze bang was om slecht te ruiken. Dat blijkt uit het onderzoek, dat intussen is afgerond. Boosdoener was haar deodorant.