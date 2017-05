'Aanslagen openbaar vervoer Moskou verijdeld'

De Russische binnenlandse veiligheidsdienst FSB heeft vandaag vier personen gearresteerd die bomaanslagen wilden plegen op het openbaar vervoer in Moskou. Het gaat om Russische staatsburgers afkomstig uit landen in Centraal-Azië, meldde nieuwszender RT. Ze zouden behoren tot een netwerk dat is verbonden met de terreurgroep Islamitische Staat en werden aangestuurd vanuit Syrië.