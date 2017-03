Aanslagpleger Londen gaf twee jaar Engelse les in Saoedi-Arabië

Volgens de ambassade van Saoedi-Arabië in Groot-Brittannië gaf Masood tussen november 2005 en november 2006 Engelse les in het land. Tussen april 2008 en april 2009 deed hij dat nog een keer. Beide keren had hij een legitiem werkvisum.



In maart 2015 kwam hij nog een keer terug. Dit keer bleef hij zes dagen met een zogenaamd Umra-visum, die normaal gesproken verkregen wordt door mensen die op pelgrimage langs de voor moslims heilige plaatsen in het land gaan.



De ambassade zegt verder dat de lokale veiligheidsdiensten Masood niet volgden, omdat hij daar geen strafblad had.