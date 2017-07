'Aantal aanslagen wereldwijd gedaald in 2016'

Het totale aantal terroristische aanslagen in 2016 daalde 9 procent vergeleken met 2015, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers met 13 procent afnam, blijkt uit het rapport over mondiaal terrorisme van het ministerie.

De militante groepering Islamitische Staat (IS) was vorig jaar de dodelijkste terreurbeweging. IS pleegde 20 procent meer aanslagen in Irak en veroorzaakte 69 procent meer doden in dat land in vergelijking met 2015.