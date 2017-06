Aantal choleragevallen in Jemen naar 200.000

Volgens beide organisaties komen er dagelijks 5000 nieuwe patiënten bij en zijn zo'n 1300 mensen overleden, onder wie een groot aantal kinderen. ,,We staan voor de zwaarste cholera-uitbraak ter wereld'', zeggen Unicef-directeur Anthony Lake en WHO-voorzitter Margaret Chan in een gezamenlijke verklaring.



Vanwege de oorlog heeft meer dan de helft van de 27 miljoen mensen tellende bevolking geen beschikking over zuiver drinkwater en andere sanitaire voorzieningen. Daardoor kan de infectieziekte snel om zich heen grijpen. Ook krijgen veel hulplieden al tijden niet meer betaald.



Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De verschijnselen zijn diarree en uitdroging. Vervuild (drink)water is de belangrijkste oorzaak van de ziekte. Cholera is goed te bestrijden indien de ziekte tijdig wordt onderkend.