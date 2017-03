Aantal zikabesmettingen Brazilië daalt drastisch

Dat het aantal besmettingen juist in januari en februari terugloopt, wordt als een succes beschouwd. In Zuid-Amerika zijn dat de warmste en gevaarlijkste maanden. Het virus kent bij de meeste mensen slechts milde symptomen. Maar een infectie met het virus kan voor zwangere vrouwen desastreuze gevolgen hebben. De foetus kan ernstige schedel- en hersenafwijkingen oplopen.

Het virus werd voor het eerst in 1947 in het Zikawoud in Oeganda bij apen vastgesteld. In 1954 werd in Nigeria de eerste besmetting bij een mens ontdekt. ZIka kan meerdere aandoeningen veroorzaken, zoals het syndroom van Guillain-Barré, een aandoening van het zenuwstelsel.