Aanval Manilla blijkt poging tot overval

VideoDe aanval op een casino in Manilla door een gewapende man vrijdagochtend (lokale tijd) blijkt een poging op een casino te overvallen en heeft niks met terreur te maken. Dat heeft de lokale politie verklaard. De overvaller is voortvluchtig.

De gewapende man joeg honderden bezoekers van het casino in het complex Resorts World Manilla de stuipen op het lijf door al schietend binnen te vallen. Hij schoot niet gericht op mensen, aldus de politie.

De actie veroorzaakte grote consternatie in de Filipijnse hoofdstad. De politie zette de omgeving en het complex af en kwam met speciale eenheden naar het incident. Een woordvoerder van het leger verklaarde al dat de autoriteiten de situatie onder controle hadden.

Trump heeft in een persconferentie gezegd dat zijn gedachten en gebeden bij de getroffenen zijn. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het is treurig wat er gebeurt in de wereld wat betreft terrorisme", aldus de Amerikaanse president.

,,We kammen de omgeving uit om er zeker van te zijn dat het veilig is. Ik kan bevestigen dat er schoten zijn gelost", aldus een manager van het resort tegen journalisten. Hij voegt toe nog niet te weten hoe de gewapende mannen het resort binnen konden komen.

De Filipijnse regering worstelt regelmatig met terreur-gerelateerde incidenten in het land. Voornamelijk op het zuidelijke eiland Mindanao vechten regeringstroepen regelmatig tegen militanten van IS, die controle willen krijgen over de stad.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft eerder zijn angst uitgesproken over de mogelijke verspreiding van de 'vreselijke ideologie' van IS in Mindanao. Hij heeft gewaarschuwd dat het eiland een toevluchtsoord zou kunnen worden voor IS-sympathisanten die vluchten uit Irak en Syrië.

Het Resorts World Manila is een entertainmentcentrum met hotels, casino's, restaurants en cafés. Het resort heeft getwitterd dat het gebouw afgesloten is en dat ze nauw samenwerken met de politie om iedereen in veiligheid te brengen. "We vragen mensen om te bidden in deze moeilijke tijd", voegen ze toe.