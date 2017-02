Aanvaller Louvre in Parijs schreeuwde Allahoe akbar

De militair vuurde in totaal vijf kogels op de verdachte af. De man is zwaargewond geraakt. De soldaat die door de man aangevallen werd, raakte lichtgewond. De politie denkt dat de aanvaller alleen opereerde. Wel werd na het incident een tweede verdachte aangehouden die zich ,,verdacht gedroeg''.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken laat via Twitter weten dat het incident 'serieus' is en er sprake is van een 'ernstig veiligheidsincident'. In de tassen die de man bij zich droeg zijn geen explosieven aangetroffen. De identiteit van de man is nog onbekend.

Evacuatie

De 250 bezoekers die op het moment van de aanval binnen waren in het museum, werden daar allen in veiligheid gebracht. Zij worden in kleine groepen - en pas na verificatie- naar buiten begeleid. Ook hun tassen worden gecontroleerd. Een woordvoerster van het Louvre zegt dat het museum ,,op dit moment'' dicht is. Een nabijgelegen metrostation is volgens Parijse media gesloten. Ook de rest van de omgeving is geëvacueerd.