Aanvaller Louvre spreekt voor het eerst sinds aanslag

Tijdens het derde verhoor, dat gisteren plaatsvond, sprak de Egyptische Abdallah El-Hamahmy (29) voor het eerst. De man raakte zwaar gewond bij de aanval en ligt momenteel in het ziekenhuis, waar hij in hechtenis is genomen. Afgelopen zondag weigerde de man nog te spreken.



Tot nu toe is bekend dat El-Hamahmy, die afkomstig is uit de Verenigde Arabische Emiraten, op 26 januari via Dubai Frankrijk binnenkwam. In Parijs huurde hij een appartement in de rue de Ponthieu, in het achtste arrondissement. Dat appartement werd vrijdag al doorzocht, waarbij agenten onder meer een hoes van een machete, een iPad, prepaid kaarten en een Egyptisch paspoort vonden.