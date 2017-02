Aanvaller Louvre wilde schilderijen vernielen

De man zou verfspuitbussen bij zich hebben gehad waarmee hij van plan was om schilderijen in het wereldberoemde museum te beschadigen. Tijdens het derde verhoor, dat gisteren plaatsvond, sprak de Egyptische Abdallah El-Hamahmy (29) voor het eerst. De man raakte zwaar gewond bij de aanval en ligt momenteel in het ziekenhuis, waar hij in hechtenis is genomen. Afgelopen zondag weigerde de man nog te spreken.

Tot nu toe is bekend dat El-Hamahmy, die afkomstig is uit de Verenigde Arabische Emiraten, op 26 januari via Dubai Frankrijk binnenkwam. In Parijs huurde hij een appartement in de rue de Ponthieu, in het achtste arrondissement. Dat appartement werd vrijdag al doorzocht, waarbij agenten onder meer een hoes van een machete, een iPad, prepaid kaarten en een Egyptisch paspoort vonden.

Machete

El-Hamahdy probeerde afgelopen vrijdag de winkel in de kelder van het Louvre binnen te komen, maar werd tegengehouden door twee militairen die ter plaatse patrouilleerden. Hij haalde daarop een machete tevoorschijn en viel een van de militairen aan voor hij door een andere soldaat werd beschoten. Hij zou daarbij Allahoe akbar hebben geroepen.



Het is nog niet bekend wat de man precies heeft gezegd tijdens zijn verhoor. Wel is inmiddels duidelijk dat hij via Facebook contact had met mensen in Syrië. In een van zijn tweets verwees hij naar IS.