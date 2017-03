Aanvaller van engel van McDonald's uitgezet naar Servië

Beroemdste DDR-vluchteling overleden

19:33 Hij was misschien wel de bekendste vluchteling van Duitsland: Peter Strelzyk. In 1979 vloog hij met een zelfgemaakte heteluchtballon van de toenmalige DDR naar het vrije West-Duitsland. Peter Strelzyk is dit weekend na een lang ziekbed overleden. Hij is 74 jaar geworden.