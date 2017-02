Aardscheur eet Italiaans dorpje op

,,In de 35 jaar dat ik bij de brandweer werk, heb ik al veel gezien, maar zoiets nog nooit,'' verzucht Tony Pesce, terwijl hij een grote stap zet over een diepe scheur in de weg. De 44 huizen die het dorp Ponzano telt, staan er verlaten bij. Alleen een enkel huisdier loopt er nog rond. Zelfs voor de brandweer is het in veel woningen te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Pesce: ,,Je hoort het piepen en kraken. Wat nog overeind staat, staat ook allemaal op instorten.''



Het stuk grond dat met vernietigende kracht beweegt, heeft de oppervlakte van zo'n 120 voetbalvelden. Het is een zeldzaam fenomeen en het gevolg van de eindeloze reeks aardbevingen in dit gebied. Ponzano ligt in de provincie Abruzzen, waar het afgelopen halfjaar al meerdere zware aardbevingen zijn geweest en meer dan 60.000 naschokken zijn geteld.