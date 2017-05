Achter de nieuwe president staat een pizzabakker

Het bleek de eigenaar van een pizzarestaurant in Nantes te zijn, Morgan Simon (31). ,,Hij is een van de vrijwilligers van En Marche!, daarom hadden we hem op het podium gevraagd'', zei een medewerker van Macron.



De opmerkelijke verschijning van de pizzaman achter de aanstaande president was meteen een hit op social media. Niemand sprak daar meer over de verkiezingen: ‘wie is die man met dat petje?’, werd de meest gestelde vraag.



Simon legde het zelf later uit: ,,We werden gewoon gevraagd op het podium te klimmen. Achter Macron stond nog niemand dus toen ben ik daar maar gaan staan. Ik wist helemaal niet dat alle camera’s op ons gericht waren.'' Over zijn petje: ,,Ja, die heb ik altijd op. Ik heb er niet aan gedacht om hem af te zetten. Maar ja, als ik dat had gedaan, had niemand me opgemerkt.''