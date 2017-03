Achttien menselijke skeletten gevonden bij Indiase smokkelaars

Forse toename van combi tbc- en hiv-infecties in Europa

9:31 Het aantal mensen in Europa dat zowel een tbc- als een hiv-infectie heeft, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Volgens het Aidsfonds bedraagt de toename over de afgelopen vijf jaar wel 40 procent, terwijl in dezelfde periode het totaal aantal tuberculosepatiënten juist is afgenomen.