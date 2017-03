Adele volledig in paniek door mug op podium

,,Het spijt me, ik ben geen Australische! Ik houd niet van muggen!'', riep de zangeres volledig in paniek. Toen later bleek dat ze ook nog eens was gestoken, kon ze dat niet voor zich houden. ,,Het heeft mijn bloed gezogen, het heeft mijn bloed gezogen!'', gilde de Britse superster.



Niet veel later dook Adele naar de grond om te ontdekken of ze het kleine bloedzuigertje had neergeslagen. Daar ontdekte ze vervolgens een zwerm muggen, waar het publiek geen zicht op had. ,,Ze zijn overal! Ze proberen me te vermoorden!'', grapte ze.



Adele is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen en kon uiteindelijk zelf ook om het incident lachen.