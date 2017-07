Agent ernstig gewond na aanval met samoeraizwaard

Het slachtoffer was een van de agenten die gisteren waren afgekomen op een melding van huiselijk geweld in de stad Rockingham. Toen de politie arriveerde, was een van de betrokkenen al vertrokken. Die man dook later op met een zwaard en begon in te hakken op de agent, die ernstige verwondingen opliep. Volgens de politie moest de aanvaller worden getaserd voordat agenten hem konden overmeesteren.



De politie heeft het zwaard in beslag genomen. De toestand van de agent is stabiel, zei een woordvoerder van het ziekenhuis waar de man is opgenomen. De 45-jarige verdachte is vandaag voorgeleid. Hij verschijnt in augustus weer voor de rechter.