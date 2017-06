Agente schietpartij München in levensgevaar

De schietpartij was in het station in Unterföhring waar de politie op een ruzie was afgekomen. Een 37-jarige Duitser probeerde een van de politiemensen van het perron te duwen. Die wist dat de voorkomen maar in de worsteling wist de man het dienstwapen van de agent te pakken. Daarmee schoot hij vervolgens om zich heen waardoor de 26-jarige agente in het hoofd werd geraakt. De man raakte zelf ook gewond en is gearresteerd. Zeker twee anderen raakten lichtgewond.