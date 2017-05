Agenten Baton Rouge niet vervolgd voor dood zwarte man

De dood van de 37-jarige Alton Sterling voor de deur van een supermarkt begin juli vorig jaar werd gefilmd met mobieltjes en de video's werden daarna verspreid via internet. Het incident veroorzaakte een storm van protest in de staat Louisiana en in de rest van de VS.

Ook nu is er onvrede over de beslissing van het ministerie. Een boze menigte, aangevoerd door de tante van Sterling, kwam direct bijeen voor de supermarkt waar Sterling vorig jaar werd doodgeschoten. Zij willen gerechtigheid voor zijn dood. ,,Het is nu bijna een jaar geleden, maar we lijden nog net alsof het gisteren is gebeurd'', aldus Veda Sterling.

Excessief politiegeweld

Alton Sterling zou vorig jaar agenten met een vuurwapen hebben bedreigd. Hij werd vervolgens door meerdere kogels geraakt. De dood van Sterling maakte veel los bij leden van de zwarte gemeenschap van Baton Rouge. Zij verweten agenten excessief politiegeweld tegen afro-amerikanen.

De sfeer in het stadje, dat zo'n 230.000 inwoners telt, was sindsdien gespannen. Later die maand werden agenten verschillende keren op de korrel genomen. Bij een van die incidenten kwamen drie politiemensen om.