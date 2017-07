Agressieve apen vallen toeristen aan

In het toeristische natuurgebied Silver Springs, in Florida, is een familie aangevallen door een groep resusapen. Het 11-jarige zoontje filmde hoe het gezin met de schrik vrij kwam. Een deel van het park is inmiddels afgesloten vanwege de agressieve apen.

,,In het begin dachten we gewoon even naar de schattige aapjes te kijken, maar al snel hadden we door dat onze levens in gevaar waren'', liet Susie Ramsey, de geschrokken moeder van het gezin, weten aan ABC News. Haar zoon Thatcher filmde het hele voorval. Op de video is te zien hoe het gezin enthousiast naar de apen toeloopt, maar schrikt wanneer de apen hen omcirkelen en agressieve geluiden maken. Uiteindelijk moet het gezin wegrennen om aan de apen te ontkomen.

Volledig scherm In Florida vallen resusapen toeristen lastig in het Silver Springs State Park. © Shutterstock

Vanwege het gevaarlijke gedrag van de apen tegen de toeristen heeft het park sinds maandag twee gebieden afgesloten voor bezoekers. Aan de nieuwssite van de stad Ocala in Florida, waar het park ligt, laat een boswachter weten dat er al meerdere incidenten hebben plaatsgevonden met de apen. De gebieden blijven dicht voor toeristen totdat er een oplossing is gevonden. Dat is niet eenvoudig aangezien bewoners van het gebied niet willen dat de apen gevangen worden. Sterilisatie van de vrouwtjes om de groei van de groep te stoppen, is een van de mogelijkheden die het park overweegt.

De resusaap komt oorspronkelijk uit Azië. De aap woont inmiddels al ruim tachtig jaar ook in het gebied rond de Silver River in Florida. De eigenaar van een Jungle boat tour liet indertijd zes apen los op een eiland om meer toeristen te trekken voor zijn boottochten. Wat hij echter niet wist, was dat resusapen bijzonder goed kunnen zwemmen. De apen verspreidden zich daardoor al snel over het gebied. Inmiddels zijn er in het Silver Springs State Park zo'n tweehonderd resusapen te vinden, maar ook in het omliggende gebied hebben de dieren zich gevestigd en zorgen ze voor overlast.