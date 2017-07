Al 12 doden bij verkiezing Venezuela; VS spreekt van schijnvertoning

Tientallen mensen vast in gondel boven de Rijn

30 juli De hulpdiensten in Keulen hebben vandaag tientallen mensen gered die vast waren komen te zitten in een kabelbaan over de Rijn. In totaal waren 32 gondeltjes door een defect tot stilstand gekomen, waarna de ongeveer zeventig inzittenden door de brandweer uit hun benarde positie verlost moesten worden.