Alleen Nederland stemt tegen 'historisch' anti-kernwapenverdrag

In totaal 122 VN-lidstaten hebben vandaag ingestemd met een anti-kernwapenverdrag. De vergadering van de Verenigde Naties werd geboycot door alle landen die zelf kernwapens hebben en door de meeste van hun bondgenoten. Nederland was als enige NAVO-lid aanwezig en was het enige land dat bij de stemming over het verdrag ‘tegen’ stemde.

Elayne Whyte Gomez, de voorzitter van de VN-conferentie kondigde de uitslag van de ‘historische’ stemming onder luid applaus aan. ,,Het is ons gelukt om de basis van een wereld zonder kernwapens te leggen.” zei Gomez. ,,We zeggen [zo] tegen onze kinderen dat het inderdaad mogelijk is een kernwapenvrije wereld te erven.

Het verdrag stelt dat kernwapens illegaal, onmenselijk en onwettelijk zijn”, stelde Setsuko Thurlow, die als 13-jarige het bombardement op Hiroshima overleefde.

N on-proliferatieverdrag

In totaal werd de bijeenkomst door veertig landen geboycot, inclusief alle landen die kernwapens zouden hebben. Nederland stuurde wel een delegatie. Het is een publiek geheim dat in ons land Amerikaanse kernkoppen zijn opgeslagen. In 2015 riep de Tweede Kamer via een motie de regering echter op 'inhoudelijk deel te nemen' aan besprekingen over een verdrag voor een verbod op kernwapens.

De verschillende kernmachten zouden liever sterker inzetten op het al bestaande nucleaire non-proliferatieverdrag. Dat verdrag is al meer dan 50 jaar oud en moest het aantal kernmachten beperken tot de originele vijf; de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Rusland, Frankrijk en China.

In september kunnen landen de handtekening onder het verdrag zetten, dat actief wordt als er vijftig landen hebben getekend. Ook voor landen die nu kernwapens bezitten blijft de mogelijkheid open deelnemer aan het verdrag te worden. Het ontwerpverdrag verbiedt onder meer het gebruik, ontwikkeling, bezit en testen van kernwapens.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de nationale veiligheid en defensie van het land gebaseerd is op ‘afschrikking’ met kernwapens, net zoals dat van hun bondgenoten. Frankrijk heeft dan ook niet de intentie het verdrag te ondertekenen. ,,Het is een tekst die niet past bij de context van internationale veiligheid”, zo stelt het Franse ministerie.

Realistisch

Frankrijk wijst er verder op dat er steeds grotere spanningen zijn en kernwapens wijder verspreid raken, zoals de situatie in Noord-Korea duidelijk maakt. De Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley zei in maart bij het begin van de besprekingen dat ze voor haar familie ‘niets liever’ wil dan een wereld zonder kernwapens, maar ,,we moeten realistisch blijven.”