Allereerste transgenderpop: ordinaire marketingstunt of fantastisch initiatief?

De pop is gebaseerd op Jazz Jennings. Het inmiddels 16-jarige meisje werd als jongen geboren en geldt in Amerika als voorvechtster voor jonge transgenders. Maar de grote vraag die iedereen bezighoudt, is natuurlijk wat deze pop transgender maakt. Volgens Tonner Doll Company eigenlijk niets. De meisjespop - gehuld in roze hemd en hot pants - is namelijk niet uitgerust met een mannelijk geslachtsdeel. Alleen haar uiterlijk is gebaseerd op dat van een transgender, meldt BBC.