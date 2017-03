Als de paus het regelt, wil ex-priester graag weer priester worden

Langzaam maar zeker lijkt de katholieke kerk iets toeschietelijker te worden voor getrouwde mannen die priester willen worden. Paus Franciscus zegt dat de kerk ‘erover na moet denken of getrouwde mannen een mogelijkheid vormen’. Voormalig priester Rudy de Kruijff wil zijn oude baan zo weer oppakken.

,,We moeten dan bij deze mannen ook bepalen welke taken zij kunnen overnemen'', zegt de paus in een interview met de Duitse krant Die Zeit. Daarin spreekt hij over het verplichte celibaat in de kerk.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om dat verplichte celibaat af te schaffen, stelt de kerkleider. Een onderzoekscommissie gaat alleen kijken naar de mogelijkheid zogenoemde ‘viri probati’ in te zetten. Letterlijk vertaald betekent dat ‘beproefde mannen’, waarmee het Vaticaan oudere, gehuwde mannen bedoelt. Zij zouden priestertaken kunnen gaan vervullen in afgelegen gebieden zoals de Andes en het Amazonegebied in Zuid-Amerika, waar geen andere priesters te vinden zijn.

Geen jonge broekies

,,Het is niet iets wat binnen tien jaar geregeld zal zijn, maar het is wel een langzame verandering binnen de kerk. Onder paus Johannes Paulus II mocht hier niet eens over worden nagedacht'', zegt cultuurtheoloog Frank Bosman. ,,Dit onderzoek zal zich niet richten op de jonge broekies van 18, 19 jaar op het seminarie. Het gaat om oudere mannen die de jaren van lustigheid achter zich hebben.''

Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg, is sceptisch. ,,Deze paus heeft al eens gezegd: als je wilt dat iets niet verandert, dan moet je een commissie oprichten. De discussie over het celibaat en de viri probati speelt al decennia en deze paus rakelt hem weer op. Maar eigenlijk zou je het Franciscus op de man af moeten vragen: gaat u de paus zijn die het celibaat afschaft?''

In mijn hart nog priester

Mocht Franciscus die paus zijn, dan mag hij weer een beroep doen op Rudy de Kruijf. ,,Want diep in mijn hart is het priesterschap er nog steeds. Ik voel me nog steeds een priester, alleen voer ik mijn vak niet meer uit.”

De Kruijf was van 1998 tot 2012 priester in onder meer Wychen (bij Nijmegen). In 2012 liet hij zich op eigen verzoek door de bisschop van Den Bosch ontheffen van zijn taak. De priester was verliefd geworden en wilde dat niet verborgen houden. Niet over straat lopen met een vrouw, wetende dat achter hem 'geklept' werd. ,,Het was een worsteling", zegt hij daar nu over. Maar hij maakte de goede keuze. ,,Ik ben getrouwd en we hebben een dochter." De voormalige priester werkt nu in de gehandicaptenzorg.

,,Getrouwde mannen kunnen prima priester zijn, vind ik. Het celibaat moet een keuze zijn, geen verplichting. Daarom is het goed dat er nu weer over wordt gepraat in de kerk. Maar de kerk is 2000 jaar oud, verandering gaat langzaam.”

Minder priesters

In Nederland daalt het aantal priesters ook al een tijdje. Dat wordt vooral opgevangen door parochies te laten fuseren. ,,Momenteel worden er ook priesters die afkomstig zijn uit andere landen ingezet in de parochies in Nederland, om samen met Nederlandse priesters, jong en oud, actief te zijn in de geloofsgemeenschap van ons land", zegt een woordvoerster van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland.