Als ze Facebook checken, zien 10 jihadi's dat ze vandaag terechtstaan

Victor Droste (29) heeft niets te verliezen, zegt hij. ,,Dus waarom zou ik liegen? Ik vecht niet voor IS. Ik begrijp niet goed waarom ik nu voor de rechter wordt gedaagd en wat ik dan precies gedaan heb”, laat hij weten vanuit Syrië. ,,Dit lijkt me op een showproces.”

Droste is een van de tien Nederlandse Syriëgangers die vandaag voor de rechtbank in Rotterdam zouden moeten verschijnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen ervan zich bij IS of een andere jihadistische terreurgroep te hebben aangesloten. Omdat ze alle tien nog in het strijdgebied zijn, benaderde het OM hen via Facebook, Twitter en Whatsapp. ,,Dat heeft geleid tot contact met enkele verdachten. Meer zeggen we daar nu nog niet over", aldus een woordvoerder van het OM. In de rechtbank zullen ze hoogstwaarschijnlijk niet verschijnen. Mogelijk zijn enkelen van hen ook al overleden.



Justitie bracht nog niet eerder zo veel Syriëgangers in een keer bij verstek voor de rechter. In december 2015 werden al eens twee Syriëgangers bij verstek tot 6 jaar cel veroordeeld, in juli 2016 kregen vier anderen eveneens 6 jaar cel.

Postbode

Quote Zonder wapen ben je hier als een mak schaap, wachtend op de wolf, dat noem ik dus een preventieve maatregel Victor Droste, ook wel bekend onder de ‘strijdnaam’ Zakariyya al Hollandi, is als sinds 2013 in Syrië. Het gaat er goed met hem, zegt hij. Voor zijn vertrek woonde hij in het Overijsselse dorp Heeten. Hij had er onder meer een baantje als postbode. De bekeerling vertrok omdat hij wilde leven in een islamitische samenleving waar de regels van de sharia, de islamitische wet zouden gelden.



Hij zat bij verschillende strijdgroepen, maar zegt hij zelf, dus niet bij IS. Op internet zijn foto’s te vinden, waarop hij poseert met een geweer. Ook staat hij op een foto met de bekende jihadist Yilmaz, een voormalige Nederlandse militair van wie bekend is dat hij voor IS gevochten heeft. ,,Zonder wapen ben je hier als een mak schaap, wachtend op de wolf, dat noem ik dus een preventieve maatregel. En de foto met Yilmaz is ruim een jaar voor zijn vertrek naar IS genomen. Dus ook dat kan van tafel.”

Vreemd

Hij heeft de tenlastelegging van justitie inmiddels ontvangen (via Facebook Messenger). Een advocaat heeft hij (nog) niet. Droste vraagt zich vooral af: ,,Waarom deze 10 personen en niet die andere 150 Nederlanders die hier ergens zijn? Zijn die allemaal dood of gevangengenomen? Zitten ze bij Bashar (de Syrische president Assad, red. ) in de gevangenis? Dat vind ik vreemd.”



Het OM zegt dat er 'geen bijzondere reden' is dat nu specifiek deze 10 verdachten voor moeten komen. Enkele verdachten (de strijders uit Arnhem) kenden elkaar al wel voor hun reis naar Syrië. ,,Dit zijn dossiers die klaar waren voor zitting.” Justitie wil hen voor de rechter om duidelijk te maken ‘dat de rechtsstaat nog geen afscheid van de uitreizigers heeft genomen’. Ook wil ze een celstraf klaar hebben liggen voor het geval de strijders terugkeren naar Nederland. Hun zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld.

De verdachten die voor moeten komen:



Victor Droste (1987, Heeten): Groeide op in een klein dorp, was daar onder meer postbode. Las in 2010 voor het eerst een koran. Het was volgens hem een reactie op de opkomst van Wilders, hij wilde weten wat er nu zo erg was aan dat geloof. Drie jaar later zat hij in Syrië. Daar heeft hij inmiddels bij meerdere strijdgroepen gezeten, ‘maar niet bij IS of Al-Nusra (de strijdgroep die banden had met al-Qaeda)’. Verblijft volgens zijn facebookprofiel in het door rebellen beheerste Idlib, maar het is niet zeker of dat klopt.

Marouane Boulahhyani (1995, Arnhem): Was in 2013 nog een beginnend rapper (Maru One) die te gast was in het programma Weekend WaX van radiozender FunX. Hij maakte onder meer het nummer Zoveel Liefde. Eind 2013 reisde hij af naar Syrië. ,, We rennen en keren niet terug tot we face to face staan om deze vieze zwijnen af te slachten die onze moeders hebben verkracht”, zei hij daar ooit over in een interview. ,,Ik kom nooit meer terug.” Behoort tot de Arnhemse uitreizigers, net als Yago R., Khalid B. en Jihad S.

Khalid B. (1985, Marokko): Geboren in Marokko, maar opgegroeid in de regio Arnhem. Bevriend met rapper Marouane en met de Arnhemse ‘dreigjihadi’ Abdelkarim al A., de man die in een video op YouTube vanuit Syrië opriep tot actie in Nederland. Khalid probeerde ook zijn jongere broer Hakim naar Syrië te krijgen. Die ging inderdaad op pad, maar werd (samen met de broer van Abdelkarim) aangehouden voordat ze Syrië konden bereiken.

