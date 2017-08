Amatrice ligt een jaar na aardbeving nog altijd in puin

De regering beloofde direct na de aardbeving dat de bewoners snel zouden worden geholpen en dat de gemeenschap intact zou blijven. Voor de bewoners zouden tijdelijke woningen vlak naast het dorp worden gebouwd, zodat families, buren en klasgenootjes bij elkaar konden blijven. De 54-jarige Anna woont in een van de knalgele noodwoningen. Ze hangt lakens uit op de waslijn die boven haar houten veranda hangt, en doet snel de deur weer dicht. ,,Sorry, het is een te grote rommel binnen. Dit huisje is te klein voor vier mensen.'' Wel zegt ze dankbaar te zijn dat ze weer een eigen plek heeft met haar familie. Veel dorpsgenoten worden nog altijd door vrienden of familie opgevangen. Anna zuchtend: ,,Maar ik ben wel bang dat tijdelijk steeds definitiever wordt. Hoe lang moeten we hier wonen? Mijn man is tien jaar ouder. Er is een goede kans dat hij de wederopbouw van Amatrice niet meer meemaakt...''



Burgemeester Pirozzi herkent de angst van zijn bewoners. Een paar keer per week praat hij zijn gemeenschap bij via een speciale radio-uitzending: Radio Amatrice. Hij legt uit welke bestuurders hij gesproken heeft, wat de beloftes waren en hoe hij dag in, dag uit drukt blijft uitoefenen.