Ambassade VS in Afghanistan ontslaat mensen vanwege drugs

Protesten tegen politie Parijs na doodschieten Chinees

11:39 In Parijs is gisteravond laat door overwegend Aziatische betogers geprotesteerd tegen het doodschieten van een Chinese man door de politie bij een inval in zijn huis. Ongeveer tweehonderd mensen trokken in de Rue de Rivoli hekken langs trottoirs omver en gooiden diverse voorwerpen naar agenten, die ze uitmaakten voor moordenaars.