'Amerika wil dat reizigers wachtwoorden sociale media laten zien'

Noord-Iers stel cel in vanwege gehandicapte seksslaaf

16:29 Een echtpaar in Noord-Ierland is vandaag veroordeeld omdat het acht jaar lang een gehandicapte vrouw vasthield en haar als seksslaaf gebruikte. De vrouw werd vastgehouden in een kale kamer in een huis in Craigavon zonder tapijt, licht, beddengoed of gordijnen.