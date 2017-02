Amerikaan helpt veteranen met 'vechtclub' weer op rechte pad

Vance weet nog precies hoe hij zich voelde in 2005, terug in San Diego na het volbrengen van 250 gevechtsmissies. ,,Ik was heel blij weer thuis te zijn’’, vertelt hij aan CNN. ,,Maar na een half jaar besefte ik pas wat daar was gebeurd.’’ De Amerikaan kreeg moeilijk en greep vaker naar de fles. ,,Ik veranderde in een kluizenaar. Van de meest onbenullige dingen begon ik te hyperventileren en werd ik angstig.’’