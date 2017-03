Amerikaans jongetje doneert Wii aan rouwende politiemannen

'Aanslag Duitse kerstmarkt had voorkomen kunnen worden'

9:32 Anis Amri, de man die in december met een vrachtwagen een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn, had vóór zijn daad opgepakt kunnen worden. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maiziere vandaag gezegd in een parlementaire commissie.