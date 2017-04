Amerikaans leger valt Syrische legerbasis aan uit vergelding voor gifgasaanval

Eerder gisteren gaf de Amerikaanse regering al aan ingrijpen in Syrië te overwegen. Homs was het doelwit omdat het Amerikaanse leger meent dat vanaf die basis de dodelijke gifgasaanvallen werden uitgevoerd. De Syrische televisie bericht donderdagnacht over aanvallen door de 'Amerikaanse agressie'. De gouverneur van Homs zegt in een reactie dat de aanval gewapende terroristengroepen en Islamitische Staat zal helpen. Hij zegt dat er vooral materiële schade is en dat hulpdiensten urenlang aan het blussen zijn. Persbureau AFP meldt dat er twee doden zijn gevallen.



Volgens het Amerikaanse leger hebben de raketten flinke schade toegebracht aan Syrische gevechtsvliegtuigen op de basis Shayrat en dat het voor de Syrische regering nu moeilijker is om gifgasaanvallen uit te voeren. Op de basis is ook materieel van het Russische leger gestationeerd. Dat is niet geraakt. De Amerikanen hebben Rusland vooraf geïnformeerd over de aanval, aldus een legerwoordvoerder, maar hebben de Russen niet om toestemming gevraagd.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, noemt de aanval in een verklaring 'proportioneel'. Hij wees beschuldigend naar Rusland dat er volgens hem niet in is geslaagd de Syrische chemische wapens in beslag te nemen.