Amerikaans tech-bedrijf implanteert werknemers met microchip

Video Ouders geven strijd op: 'Het is te laat voor baby Charlie'

19:07 Ouders Chris Gard en Connie Yates hebben de juridische strijd opgegeven om een verdere behandeling van hun terminaal zieke baby Charlie af te dwingen. Het jongetje zal geen experimentele behandeling ondergaan in de VS. Dat heeft hun advocaat Grant Armstrong zojuist bekend gemaakt. ,,Het is te laat voor Charlie. De schade is al aangericht".