Amerikaanse gevangenen beloond voor redden van bewaker

,,Toen het gebeurde, ging het naar mijn mening niet om wie in de gevangenis zit en wie niet", zegt Greg Williams, een van de gevangenen. ,,Het ging om een man die in gevaar was en we moesten hem helpen."



De gedetineerden waren bezig met het onderhoud van een kerkhof, toen de bewaker in elkaar zakte. Hoewel de mannen ook hadden kunnen ontsnappen, kozen ze ervoor om de hulpdiensten te bellen. Ook verwijderden ze het kogelvrije vest van de cipier, zodat ze hem konden reanimeren.



,,Ze hadden zijn pistool af kunnen pakken en er met zijn busje vandoor kunnen gaan. Dan had het uren geduurd voordat iemand hem had gevonden", aldus Johnny Moats, de sheriff van Polk County in Georgia, tegen Time.