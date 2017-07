Amerikaanse legerhond Cena is uitgediend

Fier stapte Cena door Afghanistan. Drie keer zond het Amerikaanse leger de zwarte labrador naar het door oorlog verscheurde land. Met zijn snuit speurde Cena naar bommen. En redde zo tal van levens.



In 2014 mocht de hond met pensioen. Cena trok in bij Jeff DeYoung, een marinier met wie hij angstige avonturen beleefde in de stoffige Afghaanse bergen.



Het hakte er diep in. DeYoung hield aan zijn werk als militair een post-traumatische stressstoornis over. Maar Cena was zijn steun en toeverlaat. De hond bood hem troost en ondersteuning.

Volledig scherm Jeff DeYoung en Cena maken een laatste ritje in een legerjeep. © AP

Ziek

Maar dan blijkt het dier ziek te zijn. Hij kampt met een agressieve vorm van botkanker. DeYoung merkt dat er iets mis is als Cena geen druk meer zet op z'n linkervoorpoot.



Bij de dierenarts krijgt de marinier te horen dat zijn huisdier niet meer te redden is. DeYoung moet de hond laten inslapen. Een hartverscheurend moment. ,,Ik was 19 toen ik voor het eerst met Cena in Afghanistan zat,'' zegt hij op de Amerikaanse televisie. ,,Nu moet ik vaarwel zeggen tegen een van de belangrijkste hoofdstukken in mijn leven''.



DeYoung herinnert zich hoe hij Cena over rivieren draagt. Dat hij zich over het dier heen smijt als de radicaalislamitische Taliban het vuur openen. Cena op zijn beurt houdt DeYoung warm tijdens de koude nachten. De hond biedt hem troost nadat hij in drie weken tijd zeven van zijn kameraden verliest.

Volledig scherm Cena, vlak voordat hij wordt ingeslapen. © AP

Groots afscheid

Als dank besluit DeYoung een groots afscheid te organiseren voor zijn doodzieke hond. Hij regelt een open jeep bij een verhuurder in de buurt. Daarin rijdt DeYoung zijn hond door de stad. Honderden mensen in de Amerikaanse staat Michigan stromen toe. Ze bewijzen de hond een laatste eer. Er vloeiden tranen. ,,Al die steun. De liefde die de mensen tonen. Cena heeft het allemaal in de gaten'', aldus DeYoung.



Bij de uitvaartceremonie die volgt is het korps mariniers aanwezig, plus een flink aantal politieagenten en brandweermensen. En een legerhond met de naam Rex. Gedreun van saluutschoten. Het taptoe-signaal schalt. Cena ziet het met droevige ogen aan. Gekleed in zijn gedecoreerde, blauwe legeruniformpje. ,,Lieve heer, met pijn in ons hart dragen we vandaag een nieuwe marinier aan u op,'' klinkt het.



Dan krijgt Cena een spuitje. DeYoung laat hem langzaam in een kist glijden. Er gaat een Amerikaanse vlag overheen. De hond wordt in stilte weggedragen.

Volledig scherm Jeff DeYoung draagt de kist van Cena met een Amerikaanse vlag eroverheen. © AP

