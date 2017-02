Amerikaanse leraar begroet iedere student met bijzondere handdruk

De begroeting met een authentieke begroeting begon bij een vierdeklasser. ,,Ze wachtte iedere morgen op me voordat ze naar de klas ging om me een handdruk te geven. Ook al kwam ze daarmee in de problemen doordat ze te laat kwam”, zegt White.



,,Pas dit jaar begon ik met een of twee kinderen uit mijn klas tijdens de pauze. Ik zag hoe aanstekelijk het was en hoeveel het voor ze betekende. Dus ik motiveerde de rest van de klas. Kinderen uit andere klassen volgden en ook de derdeklassers willen het nu doen", aldus de leraar tegen ABC news.



White Jr. kent inmiddels meer dan veertig handshakes. Elke begroeting is anders, waarbij bepaalde bewegingen zijn geïnspireerd door de persoonlijkheid van de studenten. White: ,,Het onthouden is niet zo moeilijk. Ik doe het zo vaak met ze en ik ken sommige bewegingen ook omdat deze bij bepaalde kinderen horen."



Schoolhoofd Meaghan Loftus ziet de handgroeten als een manier om een relatie met studenten op te bouwen. ,,Als ik het klaslokaal in loop dan merk ik dat een sterke vertrouwensrelatie is opgebouwd. De studenten zijn daardoor erg gedreven. Dat is de cultuur die we ook graag zien op onze school."