'Amerikaanse luchtaanval op legerbasis in Syrië'

Bronnen binnen het leger zeggen dat er meer dan vijftig raketten afgevuurd zijn vanaf Amerikaanse schepen in de Middellandse Zee. Doelwit is een basis van de Syrische luchtmacht. Volgens NBC News gaat het om een luchtmachtbasis bij de stad Homs. De Amerikanen zouden Tomahawk-raketten hebben afgevuurd. De luchtaanval is inmiddels beëindigd.



De aanval zou een reactie zijn op de Syrische gifgasaanval eerder deze week. Eerder gaf de Amerikaanse regering al aan ingrijpen in Syrië te overwegen. Volgens CNN geeft president Donald Trump een persconferentie over de aanvallen. De koers van de dollar daalde op de Aziatische beurzen meteen na bekend worden van het nieuws.



Volgens persbureau Reuters was Homs het doelwit omdat het Amerikaanse leger meent dat vanaf die basis de dodelijke gifgasaanvallen werden uitgevoerd.