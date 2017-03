Amerikaanse man livestreamt hoe hij wordt neergeschoten door politie

Zes gewonden bij zware explosie en brand in Brussel

18:46 In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn bij een hevige explosie in een wooncomplex zes gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is er slecht aan toen. Na de ontploffing brak brand uit in het pand. Het lijkt erop dat explosie werd veroorzaakt door een gasfles, hoe dat kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk.