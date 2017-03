Amerikaanse mariniers publiceerden naaktfoto's van vrouwelijke collega's

FBI spreekt Trumps af­luis­ter­be­schul­di­gin­gen tegen

6:53 De FBI ontkent dat president Obama in 2016 Donald Trump heeft laten afluisteren. Directeur James Covey van de FBI heeft volgens The New York Times het Amerikaanse ministerie van Justitie gevraagd de beschuldigingen van Trump tegen te spreken. Dat meldde de krant dit weekeinde.