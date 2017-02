Amerikaanse olympiër twee uur vastgezet door douane

Ibtihaj Muhammad, die op de Spelen in Rio de eerste Amerikaanse moslimvrouw was die voor de VS een (bronzen) medaille behaalde, zegt enkele weken geleden zonder reden twee uur door de douane te zijn vastgezet.

Ibtihaj Muhammad, die Amerikaans staatsburger is en wiens ouders zich tot de islam bekeerden, denkt wel te weten waarom. ,,Ik weet dat ik moslim ben en een Arabische naam heb. Ik mag dan wel Team USA op de Spelen hebben vertegenwoordigd en een medaille hebben behaald, dat verandert niet hoe mensen naar mij kijken’’, aldus de in New Jersey geboren schermster in een paneldiscussie tijdens de jaarlijkse conferentie Makers Conference.

Donald Trump, de nieuwe president van de VS, voerde vorige week een inreisverbod in voor zeven moslimlanden. Muhammad valt daar als autochtone Amerikaanse niet onder, maar ze zegt dat de ban veel verder gaat dan die zeven moslimlanden. ,,Vrouwen met hoofddoek zullen er ook last van krijgen, zoals ik ook ondervonden heb.’’

Muhammad zegt dat ze moest huilen door de behandeling van de douaniers. ,,Ik was teleurgesteld, maar aan de andere kant maakte het iets in me los. Ik voel me sterk genoeg om terug te vechten. Samen met andere vrouwen, kleurlingen, transgenders en gehandicapten. Niet-moslims moeten zich in solidariteit uitspreken en geld doneren aan de ACLU (een burger- en mensenrechtenorganisatie in de VS, red.), die de moslimban aan het aanvechten is.’’

De 31-jarige schermster liet zich voor de Amerikaanse verkiezingen scherp uit over Donald Trump. Muhammad noemde hem onder meer ‘een fascist die een platform van haat aan het creëren is’.

Logo Volledig scherm Ibtihaj Muhammad met de bronzen medaille. © AP