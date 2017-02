Amerikaanse regering in beroep tegen rechterlijke uitspraak inreisverbod

De rechter ging vrijdag in op een vraag van de staten Washington en Minnesota, die een klacht indienden tegen het in hun ogen ongrondwettelijke decreet en eisten dat het inreisverbod werd opgeschort terwijl de rechter hun klacht onderzoekt. Trump waarschuwde zaterdagochtend voor 'grote problemen' als de VS niet zelf mogen bepalen wie al of niet het land binnen mag.



Door de beslissing van de rechter liet Buitenlandse Zaken weten dat het terugkomt op de intrekking van zo'n 60.000 visa voor de Verenigde Staten. Indien het hof van beroep van het negende circuit (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) in San Francisco het Department of Justice volgt, kan het inreisverbod echter meteen opnieuw van kracht worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter zich zal uitspreken. Zowel in de VS als in verschillende steden in Europa werd zaterdag opnieuw gedemonstreerd tegen Trump.