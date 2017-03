Amerikaanse school maakt klapper met aandelen Snapchat

Het beleggingsfonds van de school, opgezet en beheerd door ouders, investeerde ooit 15.000 dollar in het bedrijf dat de inmiddels razend populaire app Snapchat ontwikkelde. Dat betaalt zich nu uit. Toen Snap Inc. vorige week naar de beurs ging, verkocht het schoolfonds 1,4 miljoen van de 2,1 miljoen aandelen die het in zijn bezit had. Tegen een prijs van 17 dollar. De opbrengst bedraagt 23,8 miljoen dollar. De overige 700.000 aandelen blijven in bezit. Die vertegenwoordigen inmiddels een bedrag van 19 miljoen dollar omdat het aandeel na de introductie flink in waarde is gestegen.