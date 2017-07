Amerikaanse senator John McCain heeft hersentumor

De stemming over de nieuwe zorgwet in de Amerikaanse Senaat werd maandag afgeblazen, onder meer omdat McCain daar niet bij aanwezig kon zijn. President Donald Trump hoopte op de steun van McCain, die hij heel hard kan gebruiken om de nieuwe zorgwet goedgekeurd te krijgen. Of hij er komende week wel bij kan zijn, zoals eerder werd verwacht, is nu dus zeer de vraag.



Het Mayo ziekenhuis in Phoenix stelde in een verklaring dat McCain, zijn familie en de artsen bekijken welke behandelmethode ze verder willen. Een van de opties is onder meer chemotherapie in combinatie met bestraling.



McCain, die het volgens de artsen naar omstandigheden goed maakt, is senator voor de staat Arizona. In 2008 was hij de presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij verloor de verkiezingen van Barack Obama. McCain is eerder behandeld voor huidkanker.