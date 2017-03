Amerikaanse seriemoordenaar 'Engel des Doods' overleden na aanval in cel

Bewakers troffen de 64-jarige Harvey dinsdag zwaar toegetakeld aan in zijn cel in Toledo, Ohio. Hij werd in zijn cel door een onbekende in elkaar geslagen. Harveys toestand werd toen al als kritiek omschreven. Hij overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.



Harvey bracht in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw als assistent-verpleger tientallen patiënten om het leven in ziekenhuizen in Cincinnati (Ohio) en London (Kentucky). Hij deed dat naar eigen zeggen om een eind te maken aan hun lijden, maar volgens een onderzoeker deed hij dat gewoon omdat hij van moorden hield.